Secretaria destitui 32 conselheiros eleitos A Secretaria Municipal de Saúde vai destituir todos os 32 conselheiros municipais de saúde, além dos 32 suplentes, eleitos em novembro. Uma portaria sobre a decisão deve ser publicada hoje no Diário Oficial. O argumento que a pasta utiliza é de que houve falhas no processo para selecionar os novos integrantes do órgão municipal.