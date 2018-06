Secretaria do MA apura vazamento de informação em operação contra tráfico

SÃO PAULO - A Secretária de Segurança do Maranhão (SSP-MA) informou nesta segunda-feira, 30, que abriu inquérito para investigar o vazamento de informações sobre uma operação contra o tráfico de drogas realizada no fim de semana. Policiais teriam avisado traficantes sobre a ação. De acordo com a SSP-MA, os envolvidos no caso serão punidos.

A operação, denominada "Operação Boca Fechada", contou com a participação das polícias Civil, Militar e Federal, e foi deflagrada no sábado, 27, em São Luís, Imperatriz e Caxias. No total, 15 pessoas foram presas. Também foram apreendidas armas, drogas, dinheiro e material para refino de drogas.

Participaram da ação mais de 750 homens, 167 viaturas, três helicópteros e três ambulâncias. A ordem era fechar 75 pontos de drogas e prender 22 traficantes.