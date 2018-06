Secretaria estuda fazer exames em outros locais Para evitar futuros prejuízos à prestação de serviços públicos com o atraso na inspeção ambiental de veículos oficiais, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente afirma que está normatizando a realização de testes em espaços fora dos centros de inspeção. Segundo Márcio Schettino, coordenador da comissão de acompanhamento e fiscalização do programa de inspeção, isso só poderá ocorrer se algumas condições forem respeitadas, como a existência de um espaço amplo para a dispersão dos poluentes durante o teste e a disponibilidade de um funcionário para manobrar os carros. Tem de haver também um mínimo de 50 veículos. "Estamos montando um procedimento para fazer isso adequadamente e deixando as questões legais claras. Não queremos dar privilégio a ninguém", explica Schettino. "A Polícia Militar e os Bombeiros pediram o nosso auxílio, mas não temos como modificar o processo de agendamento." Pelo sistema em estudo, a Controlar, empresa que executa o programa, desloca um veículo para o atendimento de grandes frotas mediante justificativa. Isso será possível também para empresas privadas.