Secretaria faz BO sobre sumiço de papéis do pregão A Secretaria Municipal da Educação fez boletim de ocorrência sobre o sumiço de parte da documentação original da licitação que escolheu as novas fornecedoras de merenda para a rede de ensino da capital. O caso, que antes era tratado apenas na esfera administrativa, por uma comissão de apuração preliminar criada pela pasta, agora será objeto de apuração da polícia. Desapareceram da sede da secretaria a ata do pregão; os pedidos manuscritos de recursos; tabela com a soma de pontos para a qualificação de uma concorrente e quadro com os pontos necessários para a qualificação técnica por lote.