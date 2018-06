Secretaria investiu R$ 150 mil A Secretaria Municipal de Esportes informou que o Modelódromo não está abandonado. Para impedir as invasões dos moradores de rua, o presidente do equipamento, Benê Rodrigues, solicitou à Guarda Civil Metropolitana a instalação de uma Base Comunitária Móvel no local. Ainda segundo Rodrigues, 1.500 pessoas costumam passar pelo local nos fins de semana e feriados ? quase todos praticantes ou amantes do modelismo. O clube, segundo ele, é utilizado para comemorações, como a do Dia Internacional do Modelismo, realizada em 2008. O processo de revitalização do equipamento começou em 2008, disse Rodrigues. Com uma verba de R$ 150 mil, do Plano de Reformas dos Equipamentos Esportivos Municipais, o espaço recebeu pintura completa, manutenção das áreas verdes e reparos em toda sua estrutura. A próxima etapa será a implementação do Clube Escola de Modelismo que, segundo a Secretaria de Esportes, seguirá os moldes do Clube Escola de Ciclismo, no Parque das Bicicletas.