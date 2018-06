Secretaria negocia fim da greve dos trabalhadores nas obras no Mineirão

A empresa lamentou a paralisação no canteiro de obras e disse que cumpre o acordo firmado na Justiça do trabalho em junho deste ano com os representantes do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Pesada de Minas Gerais (Siticop/MG), representante oficial dos operários do Mineirão.

O presidente do Siticop também se manifestou contra o estado de greve. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção de BH e Região, porém, que não é o representante principal dos trabalhadores do Mineirão mas participou da manifestação, a paralisação aconteceu porque o acordo não está sendo cumprido.

Na manhã desta sexta, a presidente Dilma Roussef visitou as obras do Mineirão, mas entrou no estádio pelo lado oposto ao que operários em greve promoviam uma manifestação com carros de som e bandeiras. Os trabalhadores cobram da Minas Arena melhorias no piso salarial, no tíquete-refeição e na infraestrutura do canteiro de obras.