Secretário de Defesa dos EUA elogia postura brasileira frente à crise na Venezuela

RIO - Em discurso a cerca de 200 militares brasileiros na Escola Superior de Guerra, no Rio , o secretário de Defesa dos Estados Unidos , James Mattis , elogiou na manhã desta terça-feira, 14, a postura do governo brasileiro frente à crise na Venezuela . "Vemos ações desestabilizadoras vindas da Venezuela, com uma resposta adequada do Brasil . Estamos ao lado do povo da Venezuela, que por meio de um regime opressivo forçou tantos refugiados a buscar o Brasil, a Colômbia e outros lugares", afirmou Mattis, depois de elogiar ações militares brasileiras com vistas à paz no Haiti , no Líbano e na África .

"Os EUA têm um pensamento de longo prazo em relação à América do Sul e ao Brasil, reconhecem que as gerações futuras dependem da confiança em nossos parceiros. Queremos ser o parceiro de escolha, principalmente quando surgem problemas, como os relacionados ao fluxo de refugiados", disse o secretário. Mattis lembrou que Brasil e EUA compartilham valores como a defesa dos direitos humanos, da democracia e do estado de direito.

Mais tarde, ainda no Rio, ele visitará o Monumento aos Mortos na Segunda Guerra Mundial . A cooperação brasileira no combate, alinhada aos EUA, foi lembrada em seu discurso.

Na segunda-feira, 13, Mattis se reuniu com os ministros da Defesa, Joaquim Silva e Luna , e das Relações Exteriores, Aloysio Nunes . Na pauta, acordos de cooperação bilateral na defesa da América do Sul . As autoridades falaram também da situação na Venezuela e da crise dos refugiados, que se concentram no estado de Roraima.