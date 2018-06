Secretário de Educação é procurado por estuprar jovem em SC

A Polícia Civil de Mondaí, no extremo-oeste de Santa Catarina, está à procura do secretário de Educação do município, Reneo Staudt, que foi acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos, na última semana. Ele teria sido professor da vítima e conhecido da família da jovem, de acordo com as investigações.

De acordo com informações da delegada de Mondaí, Lisiane Junges, que investiga o caso, o crime aconteceu por volta das 15h30 da última quinta-feira, 2, no centro da cidade. Além de ter sido professor da vítima, Staudt é conhecido da família da adolescente, o que teria contribuído para que a garota entrasse no carro do professor.

Segundo a delegada, Staudt teria ameaçado de agressão se a jovem tentasse fugir. Ela foi encontrada na entrada da cidade, no fim da tarde e após contar o ocorrido à família, foi feito um boletim de ocorrência. O secretário está foragido desde sexta-feira à tarde, quando a Justiça decretou a prisão preventiva.