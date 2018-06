Secretário de Educação potiguar morre em acidente

O secretário de Educação do Rio Grande do Norte, Ruy Pereira dos Santos, de 60 anos, morreu, em um acidente no quilômetro 34 da BR-101, no município de Igarassu (PE), região metropolitana de Recife.

Ao lado do motorista Francisco Canindé da Silva, de 59 anos, que dirigia um Chevrolet Tracker, Ruy Pereira seguia para Recife, onde passaria o Carnaval com a família. Chovia no momento do acidente. O motorista de Ruy, ao perder o controle do veículo, saiu da pista e conseguiu retornar para a faixa de rolamento, mas acabou invadindo a contramão, sendo atingido por um caminhão Volkswagen.

O secretário morreu no local, preso nas ferragens. O corpo foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. Canindé teve apenas ferimentos leves e foi levado pelos bombeiros para o Hospital Miguel Arraes. O caminhoneiro Fernando Roberto Freire de Freitas, de 51 anos, saiu ileso do acidente.

Ruy Pereira dos Santos era médico sanitarista e pós-graduado em Planejamento Estratégico pela Fundação Oswaldo Cruz. Também era professor da Universidade Federal de Pernambuco.