Secretário de Esportes de Valinhos morre em acidente Um acidente na Rodovia Comendador Guilherme Mamprin, em Valinhos, interior de São Paulo, envolveu 12 veículos e matou na manhã desta terça-feira, 13, o secretário municipal de Esportes, Eledir Rosa Amorim, 46 anos. Amorim levava para a aula sua filha de 9 anos. A menina sofreu escoriações leves e foi liberada da Santa Casa de Valinhos nesta terça. O secretário morreu no hospital, com traumatismo craniano. O enterro do secretário será feito às 10 horas desta quarta-feira, 14, no Cemitério Municipal São João Batista, no bairro Dois Córregos. Segundo informou o delegado titular da cidade, Humberto Parro Neto, o acidente ocorreu por volta de 7h20. O carro do secretário estava em um congestionamento causado por um acidente leve. A um quilômetro do local, um caminhão carregado com 150 sacas de cimento sofreu pane mecânica, ganhou velocidade em um declive e o motorista Junior César Cassimiro, 29 anos, perdeu o controle dos freios. O veículo atingiu o Renault Clio do secretário. O motorista não ficou ferido. Um ajudante do caminhão passou por exames e foi liberado. Os dois acidentes que ocorreram na via que liga o centro da cidade à Rodovia Anhangüera provocaram congestionamentos até as 11 horas. "O motorista do caminhão, sem freio bem antes de perceber o acidente, tentou frear, reduzir a marcha, mas não conseguiu. Passou por testes toxicológicos que apontaram que ele estava em condições normais para dirigir", afirmou o delegado. Pelo menos mais três pessoas tiveram ferimentos leves. Bombeiros, fiscais de trânsito e carros do serviço médico da cidade foram deslocados para o local. Nesta terça, a família do secretário preferiu o silêncio. O prefeito Marcos José da Silva (PMDB) decretou luto oficial de três dias na cidade. Amorim trabalhou como professor de voleibol na gestão de Silva de 1989 a 1992. Assumiu a diretoria de Esportes em 2005 e a secretaria, em 2006.