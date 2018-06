Secretário de Governo de Sumaré é sequestrado por assaltantes

O secretário de Governo e Participação Cidadã da cidade de Sumaré, interior do estado, Isaac Jorge Roston Júnior, de 50 anos, viveu momentos de terror nas mãos de três bandidos entre o final da noite de quarta-feira, 13, e as 16 horas de quinta-feira, 14, após ser dominado na porta de casa, no Jardim São Domingos.

Levado em seu próprio veículo, um Corsa cinza, o secretário, num determinado momento, foi obrigado a entrar no porta-malas, sendo vítima de sequestro relâmpago. Sem saber do sequestro em andamento, policiais militares da 2ª Companhia do 48º Batalhão do Interior cruzaram com o veículo suspeito.

Ao se recusarem a parar, Márcio Aparecido Ferreira Padilha, de 27 anos, Luciano Rodrigues dos Santos, 28, e um adolescente, de 17 anos, foram perseguidos e acabaram batendo o carro contra um caminhão no quilômetro 107 da Rodovia Anhanguera. O trio ainda correu e tentou se esconder no interior de uma empresa, mas foi detido pela PM.

Com os criminosos, que teriam sequestrado a vítima para realizar saques em caixas eletrônicos, já não estava mais a arma do crime. Ferido em razão do acidente, Isaac foi levado para o Hospital Estadual de Sumaré. Até as 3h45 desta sexta-feira, 15, não havia prestado depoimento no 1º Distrito Policial da cidade.

Os três sequestradores se recusaram a fornecer detalhes sobre o que ocorreu durante o tempo em que mantiveram refém o secretário, que passa bem, apesar de seguir internado.