Secretário de governo e ex-policial são assassinados em Juazeiro do Norte

SÃO PAULO - O secretário do governo de Juazeiro do Norte, Amaríleo Pequeno, e um ex-policial civil foram assassinados no centro de Juazeiro, no Ceará, na noite de terça-feira. Eles estavam jantando em um restaurante na Praça do Giradouro, no bairro Triângulo. Por volta das 21 horas, um homem armado com uma pistola entrou no local, atirou pelas costas contra os dois.

O secretário municipal Amarílio Pequeno, de 52 anos, foi atingido por cinco tiros e o ex-policial civil José Alves Bezerra, de 53 anos, foi atingido por um tiro na cabeça.

O bandido contou com a ajuda de um comparsa, que o aguardava em uma motocicleta, para fugir. As vítimas chegaram a ser socorridas mas não resistiram aos ferimentos.

A polícia vai investigar a vida particular e profissional das vítimas para tentar encontrar um suspeito do crime. Não há informações sobre inimizades de nenhum dos dois mortos.