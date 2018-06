Secretário de Ordem Pública é agredido durante desapropriação no Rio

RIO - O secretário municipal de Ordem Pública do Rio, Alex Costa, levou um tapa na cabeça, por trás, enquanto concedia uma entrevista coletiva durante uma ação da pasta na zona portuária do Rio, na manhã desta terça-feira, 5. O agressor foi preso e indiciado por lesão corporal.

A secretaria tomava posse de um terreno desapropriado, situado na esquina da Avenida Venezuela com a Rua Souza e Silva. Na área funcionava um estacionamento administrado por uma associação de guardadores de carros.

Segundo a Secretaria de Ordem Pública, o terreno era da Companhia Docas, foi cedido para a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto (Cedurp) e não poderia ser utilizado como estacionamento.

Enquanto Alex Costa concedia entrevista, Eduardo Fauzi, que se diz procurador do dono do terreno, gritou "é mentira", aproximou-se do secretário e desferiu o tapa. Ele foi preso por guardas municipais e conduzido à 4ª DP (Praça da República). Costa fez exame de corpo de delito em um hospital.

Após a desapropriação, os caminhões da Seop começaram a despejar pedras para dar início a obras no local.