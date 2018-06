Secretário de Porto Seguro é acusado de liderar quadrilha

O secretário de Agricultura e Pesca de Porto Seguro (BA), Robson Roberto Oliveira Santana, um policial civil que trabalha na delegacia da cidade, Cláudio dos Santos Bispo, e outras duas pessoas ligadas a eles estão sendo procurados pela polícia. Eles são considerados foragidos da Justiça, acusados pelo Ministério Público (MP) baiano de integrar a chamada "máfia das funerárias", que agiria em oito cidades do litoral sul do Estado. Duas outras pessoas envolvidas no esquema foram presas nesta segunda-feira, 17.

De acordo com as investigações do MP, em parceria com a polícia civil, Santana e Bispo lideram o grupo, que teria iniciado as atividades há dez anos. O secretário e o policial, segundo a acusação, usavam suas posições no serviço público para monopolizar os serviços funerários e fraudar licitações que tinham como objeto a prestação de auxílio-funeral para famílias carentes da região.

Todos os envolvidos são acusados de formação de quadrilha, concussão (extorsão feita por funcionário público), violação de sigilo funcional, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. Segundo a prefeitura de Porto Seguro, Santana foi exonerado na sexta-feira, 14.