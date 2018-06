Secretário de Segurança do Rio depõe na CPI das Milícias

O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, chegou à Assembléia Legislativa onde prestará depoimento à CPI das Milícias por volta das 10h30 desta quinta-feira, 21. A pedido do secretário, o depoimento será a portas fechadas. Antes de Beltrame, três delegados em regiões onde há forte atuação da milícia já foram ouvidos. O próximo passo, informou o deputado, será ouvir investigados e indiciados por participação nestes grupos paramilitares. Freixo comentou ainda a atuação da milícia na morte de sete moradores na favela do Barbante. "Para o delegado Marcus Neves o que ocorreu no Barbante foi a ação miliciana mais uma vez tentando atribuir (a violência) ao tráfico para jogar a opinião pública contra quem combate a milícia. É uma versão cabível que mostra a capacidade de violência absurda destes grupos o Rio. O Estado não pode recuar", disse Freixo. Mortes na Favela do Barbante Entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta, sete pessoas foram mortas na favela do Barbante, em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Segundo o titular da 35ª Delegacia de Polícia, delegado Marcus Neves, todos são moradores inocentes, sem ligação com criminosos e que teriam sido assassinados por milicianos da Liga da Justiça, grupo que seria comandado, segundo a polícia, pelo deputado estadual Natalino Guimarães (sem partido) e seu irmão, o vereador Jerônimo Guimarães (PMDB), ambos presos em Bangu 8. O filho do vereador, o ex-PM foragido Luciando Guimarães, liderou o ataque, segundo o delegado. "Desde a prisão de Natalino, no mês passado, as favelas de Campo Grande que são dominadas pelo grupo de milicianos está enfraquecendo. A Carobinha, por exemplo, já foi tomada por traficantes da facção ADA (Amigo dos Amigos). Na semana passada, traficantes do Comando Vermelho tentaram tomar a favela do Barbante, mas não conseguiram. Por isso, os milicianos atacaram, querendo culpar um ataque de traficantes", disse o delegado. Neves informou que, dos 17 homens que teriam entrado encapuzados na favela para promover os "assassinatos aleatórios", dez já estão identificados e são integrantes do grupo armado da Liga da Justiça, que seria comandado por Luciano. Parte deles já foi denunciado pelo Ministério Público por formação de quadrilha e diversos homicídios. A identificação do bando foi possível porque moradores do Barbante anotaram placas dos carros com os quais os criminosos entraram na favela. Vítimas Até a noite de quarta, a polícia havia divulgado apenas o nome do comerciante Ariovaldo da Silva Nunes, de 37 anos, entre os mortos. "O objetivo desses milicianos, que são muito mais organizados que os traficantes, é também enganar a comunidade que atacaram. Eles querem mostrar que a população vai sofrer muito mais se os traficantes entrarem ali", analisou. O Regimento de Polícia Montada (RPMont) da Polícia Militar ocupou a favela para dar proteção aos moradores, mas ninguém havia sido preso até o fim da noite. O delegado comemorou a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de Lei que vai tipificar e punir o crime de milícia, com pena prevista para quatro a oito anos de prisão, e ainda de uma a dois anos para quem oferecer ou prometer serviço de segurança sem autorização legal. (Com informações de Talita Figueirado, de O Estado de S. Paulo)