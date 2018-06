Secretário e mais dois são presos por desvio de marmitas em hospital no Rio

SÃO PAULO - O Secretário Municipal de Obras de Itaocara, no noroeste do Rio de Janeiro, Sebastião Henrique de Souza, e outras duas pessoas foram detidas e encaminhadas para a 135ª Delegacia de Polícia após serem flagrados recebendo marmitas de comida desviadas do Hospital Municipal.

O esquema começou a ser investigado após a Promotoria de Justiça da cidade receber denúncia anônima. De acordo com a informação recebida, todos os dias, entre 10h30 e 11h, um carro da prefeitura buscava as refeições preparadas na cozinha do hospital e levava para a Secretaria de Obras. O alimento era servido de almoço aos funcionários do órgão. No último dia 1º a ação criminosa foi flagrada por policiais do Grupo de Apoio aos Promotores (GAP).

Além do Secretário, o motorista Bruno da Cunha Costa e a coordenadora do hospital municipal, Berenice Guimarães dos Santos, foram encaminhados à delegacia, onde prestaram depoimento. Dezesseis quentinhas foram apreendidas. Foi lavrado um termo circunstanciado. O documento será posteriormente remetido ao Ministério Público.