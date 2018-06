Secretário é preso em motel com menores O secretário de Administração da prefeitura de Sorocaba, Januário Reina, foi flagrado com três adolescentes, de 14 e 15 anos, em um motel no km 28 da Rodovia do Açúcar, em Itu, por volta de 15h30 de ontem. Ele foi preso por policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) que haviam recebido denúncia sobre a entrada de Reina no local.