Secretário elogia projeto O secretário das Subprefeituras, Andrea Matarazzo, classificou como ótima a iniciativa dos moradores dos Jardins. "A organização comunitária está chegando às áreas mais nobres só agora, muito depois de a periferia se organizar para suprir as deficiência do poder público", diz Matarazzo. "Isso é ótimo. A sociedade, seja lá de qual classe social, precisa se organizar para cobrar melhorias e mudanças." Para Jorge Lordello, ex-delegado e consultor de segurança, a união dos moradores ajuda a reforçar a sensação de segurança. Já a diretora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, Nadia Somekh, ex-diretora da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) chama atenção para o risco de segregação . "Se a intenção é melhorar a cidade, ótimo. Mas não pode apenas denunciar, jogar fora os pobres e criar uma ilhazinha de excelência."