Secretário-geral da ONU expressa condolências às famílias das vítimas do incêndio

"O Secretário-Geral ficou abalado ao saber do trágico incêndio que ocorreu em uma boate na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Ele ficou especialmente comovido com a notícia do grande número de jovens, incluindo estudantes universitários, que segundo relatos faleceram como resultado do fogo", disse o porta-voz.

Ban Ki-moon ainda enviou mensagem às autoridades brasileiras e ao restante da população brasileira:

"O Secretário-Geral expressa suas condolências às famílias e amigos daqueles cujas vidas foram perdidas, bem como ao governo e ao povo brasileiro, neste momento de luto nacional."

Luto oficial. Foi publicado nesta segunda-feira, no Diário Oficial da União (DOU), o decreto em que a presidente Dilma Rousseff declara luto oficial de três dias em todo o País pelas vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul