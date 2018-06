Secretário no DF será nº 2 do Turismo O secretário de Fazenda do Distrito Federal, Valdir Moysés Simão, deixará o cargo para assumir a Secretaria Executiva do Ministério do Turismo. O anúncio foi feito ontem pelo governador do DF, Agnelo Queiroz. A informação foi confirmada pela assessoria do ministério.