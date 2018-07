Secretário paraense nega assalto a 2 bancos Em nota divulgada nesta sexta-feira à noite, o secretário de Defesa Social do Pará, Manoel Santino do Nascimento Júnior, negou que as agências do Banco Central e Banpará tenham sido assaltadas durante esta sexta. Santino disse que as pessoas que passaram as informações sobre os dois assaltos talvez tenham agido para "confundir a polícia", que estava voltada para o combate aos seis bandidos que roubaram dinheiro do Banco do Brasil.