Secretário promete resolver hoje sequestro de ex-nora de Covas O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Paulo de Castro Abreu Filho, disse hoje que até o final do dia deve estar solucionado o caso do seqüestro de Renata Longo Covas, ex-mulher do filho do governador Mário Covas, Mário Covas Neto. "Não comento investigação em curso, mas acho que vamos ter boas notícias ainda hoje", disse. Renata foi vítima de um seqüestro relâmpago na noite de quarta-feira, na região nobre dos Jardins, juntamente com os filhos. Eles foram libertados na noite de quinta-feira nas proximidades do 75º distrito policial, no Jardim Arpoador, zona oeste. Segundo Castro, ela e os filhos estão bem e não sofreram agressão nem tortura. O resgate, segundo Saulo, foi baixo: cerca de R$ 4 mil. "Não foi uma quadrilha organizada, eram ladrões que trombaram com o carro e nem sabiam quem era que estavam seqüestrando, eram ladrões ´pé de chinelo´, mas infelizmente ainda estão na rua", disse.