Secretário será mantido no cargo O governador do Rio, Sérgio Cabral, garantiu ontem a permanência do secretário de Administração Penitenciária, Cesar Rubens Monteiro, no cargo, mesmo após o assassinato do tenente-coronel José Roberto do Amaral Lourenço, diretor de Bangu 3. Dois presos suspeitos de articularem o crime foram transferidos para Campo Grande (MS).