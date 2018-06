Secretário visita Fórum com fissuras na parede A Secretaria Municipal de Controle Urbano realizou ontem vistoria no Fórum de Execuções Fiscais Estaduais, na Liberdade, no centro. Após reportagem publicada pelo Estado anteontem, o secretário Orlando Almeida visitou o edifício. Por causa da grande quantidade de processos, o Fórum apresenta fissura nas paredes do 11.º ao 2.º andar.