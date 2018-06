Sede do Bope será transferida para a Maré até o final de 2010

A sede do Batalhão de Operações Especiais (Bope) deve ser transferida até o final deste ano para o conjunto de favelas do Complexo da Maré, zona norte do Rio. A comunidade também deve receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

De acordo com o Bope, nesta terça-feira, 4, o governo do Rio deve assinar a compra do terreno do Exército, onde será montada a nova sede do batalhão. No local, funcionava o 24º Batalhão de Infantaria Blindada. A área onde atualmente funciona o Bope, no Catete, zona sul da cidade, deve ser ocupada pelo comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).