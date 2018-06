Segue mistério sobre conta de Lula ''hackeada''

Segundo a PF, o delito aconteceu via internet, porém sem ser possível identificar o IP (identidade do computador) da máquina que provocou a fraude. Foi de Uruguaiana que dois cidadãos contraíram os dois empréstimos no Banco Panamericano - em nome do presidente -, sendo um de R$ 4.419,45 e outro de R$ 674. O dinheiro não foi descontado na conta do presidente. Agora a PF vai levantar onde foi depositado o dinheiro.

Chamou a atenção do Ministério Público que, no campo obrigatório de endereço, os hackers escreveram "Rua Vai se f...", e, no número, "24 Sem Dedo".