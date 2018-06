Segunda-feira começa com frio e chuva; volta às aulas dobra complica trânsito em SP São Paulo iniciou a semana com mais um dia de típico inverno, com os termômetros marcando 9º na Capital. Durante toda a madrugada choveu e há previsão de ocorrer chuvas esporádicas durante o dia. Além da chuva, a volta às aulas contribuiu para quase dobrar o congestionamento esta manhã em São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a contagem das 8 horas apontou 58 quilômetros de lentidão em toda a cidade, quando a média para o horário é de 30 quilômetros. A chuva também provocou dois pontos de alagamentos na capital paulista, conforme Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Um deles ainda ativo ocorre na Rua Joaquim Floriano, na altura da Rua Manuel Guedes, na região do Itaim-Bibi, zona sul da cidade. Mudanças no clima Na região sul do país o frio foi mais rigoroso e os termômetros ficaram abaixo de zero. O frio tem uma explicação: uma forte massa de ar polar predomina sobre o centro-sul do Brasil. Na maior parte do Sul, o sol aparece e faz muito frio nesta segunda-feira, explica a Climatempo Meteorologia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a massa de ar frio que atua no Sudeste deve manter as temperaturas baixas e o tempo nublado até esta segunda-feira; depois, o sol deve aparecer. Já no Sul, o frio continua, mas o ar continua seco, com previsão de geadas em pontos isolados. As temperaturas mínimas previstas para esta segunda-feira são de 5 graus no Sudeste e de 4 graus negativos no Sul. No domingo, o Inmet registrou 5 graus negativos em São Joaquim (SC). Nesta madrugada nevou na Serra Catarinense. O mês de julho de 2006 foi o mais quente na capital paulista nos últimos 19 anos, segundo o Inmet. Os períodos longos de altas temperaturas no inverno devem se repetir até setembro. Queimadas Com a melhora das condições atmosféricas, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente liberou a queima de palha de cana de açúcar em todos os municípios do Estado. Mas se a umidade do ar voltar a cair, a prática pode ser suspensa. Ontem, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), considerou a qualidade do ar bom em 26 regiões onde há monitoramento. Matéria atualizada às 8h50 com informações sobre congestionamento