Segunda será de sol e temperatura deve atingir os 34º em SP

Uma massa de ar quente e úmido garante sol e muito calor em todas as regiões de São Paulo nesta segunda-feira, 29. Durante a tarde, a temperatura pode atingir os 34 graus na capital paulista; as nuvens aumentam e há previsão de pancadas isoladas de chuva que duram até o início da noite. Até a quarta-feira, 31, o tempo não muda muito e a máxima sempre fica em 34 graus na capital. Já na quinta-feira, 1º, uma frente fria deixa o tempo chuvoso no centro-leste e no sul paulistas. Um pouco de sol nas outras áreas, mas também com temporais. Feriado É comum chover no feriado de Finados, já que nesta época do ano o ar quente e úmido predomina sobre o País e é difícil não ocorrer, no mínimo, a chuva do fim da tarde. São Paulo terá mais do que chuvas no fim da tarde nos próximos dias. A chuva aumenta até o fim de semana, com passagens de duas frentes frias. Nesta segunda, uma nova frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e provoca temporal no Estado já pela manhã. Nos demais Estados do Sul o sol predomina e as pancadas de chuva, que também podem ser fortes, ocorrem a partir da tarde. No Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte o sol aparece e faz muito calor nesta segunda-feira. O ar quente e úmido ainda predomina, causa aumento de nuvens e ocorrem pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite. O Rio de Janeiro, que foi atingido por fortes chuvas na semana passada, tem previsão de forte calor nesta segunda, com máxima de 38 graus. No nordeste, o ar quente e seco inibe a formação de nuvens carregadas. O predomínio é de sol e de calor na região. A máxima pode chegar aos 32 graus em Fortaleza e aos 37 graus em Goiânia.