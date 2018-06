Segurança de governador é morto O policial militar Hélio Teshima Júnior, de 26 anos, foi morto em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na madrugada de ontem. Ele fazia parte do corpo de segurança do governo do Estado, estava de folga e teria sido vítima de um assalto. O corpo foi encontrado dentro de uma Zafira preta, no bairro Ressaca. Testemunhas chamaram a polícia após terem ouvido tiros e visto uma ou duas motos fugirem do local. O carro estava com a porta do motorista aberta, os faróis ligados e Teshima no banco do passageiro. Ele foi atingido na cabeça. As duas pistolas do PM não foram localizadas. Ninguém foi preso.