Segurança é condenado por homicídio simples O segurança Oséas Rodrigues da Silva foi condenado ontem a dez anos de prisão pelo assassinato do advogado Cláudio Roberto Ferreira de Oliveira no bar Rock Brasil, em 11 de fevereiro de 2005, em Moema. Ele matou o advogado com quatro tiros após uma discussão na fila do bar. O júri descartou motivo fútil e condenou o segurança por homicídio simples.