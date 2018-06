Segurança gasta sem recibos ou notas fiscais

Nenhum relatório ou nota fiscal descrevendo operações foi citado ou anexado em prestações de contas dos gastos com operações policiais reservadas feitas pela Secretaria da Segurança Pública. É o que mostram processos do Tribunal de Contas do Estado (TCE) aos quais o Estado teve acesso. Neles, só duas folhas de papel servem para justificar o uso do dinheiro público, uma assinada por uma funcionária da pasta dizendo que recebeu e sacou quantias de até R$ 50 mil por mês, outra assinada pelo secretário ou pelo secretário adjunto declarando os gastos como de caráter sigiloso. É o caso do processo 000966/026/07 sobre gastos de R$ 190 mil no segundo semestre de 2006. Os gastos foram aprovados pelo TCE sem que nenhum recibo, nota fiscal ou relatório das supostas operações fosse analisado. A falta de menção a documentos que comprovem os gastos do gabinete do secretário contrasta com a prestação de contas da mesma verba efetuada pelo Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro) no processo 031647/026/08. Nesse processo, alvo do pedido de explicações extraordinário feito pelo conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, o Demacro relaciona 54 recibos para mostrar como gastou R$ 225 mil no primeiro semestre de 2008 - de novo não há menção a nota fiscal ou relatório das operações com o número dos inquéritos, nomes de presos ou informações obtidas ou escoltas feitas. A Secretaria da Segurança informou que os gastos são legais e legítimos e as contas do gabinete foram aprovadas. De fato, a ausência dos documentos ou da simples menção deles na prestação de contas não é ilegal. A instrução 01/02 do TCE em seu artigo 83 diz que elas podem ser feitas apenas com "a declaração de seus valores, quando, a juízo do secretário de Estado, forem consideradas de caráter reservado". Assim, o próprio secretário que deve ter os gastos de sua pasta fiscalizados pelo TCE, pode declará-los reservados, dispensando-se de informar número de notas fiscais, recibos ou fazer relatório descrevendo as operações em que o dinheiro foi gasto. "Não se discute a necessidade de a polícia ter verba para operações sigilosas e sim como ela presta contas. Dessa forma, é como se não fosse preciso prestar contas. Atenta contra o princípio republicano de que todas as pessoas são responsáveis. Sem referência aos dados (notas e operações), como o TCE pode exercer a fiscalização? Fere o princípio da transparência. Estou espantado", disse o professor de Direito Público da Universidade de São Paulo (USP) Adílson Dallari. Como a decisão do secretário de só declarar o valor gasto e torná-lo sigiloso é amparada na instrução do TCE, o tribunal recebe as informações das contas da secretaria e declara que elas estão regulares do ponto de visto formal. Mas o tribunal não analisa se possíveis recibos e notas fiscais estão em ordem, se o dinheiro foi gasto de fato em operações policiais ou se foi usado para outras finalidades. O Estado revelou que a verba, na gestão de Saulo Abreu (2002 a 2006), foi usada para comprar sem licitação fuzis e equipamentos para polícia e até CDs para serem distribuídos com informações para a imprensa. Setor eminentemente burocrático, a chefia de gabinete da Secretaria gastou em operações sigilosas R$ 2,6 milhões de 2002 a 2008, mais do que o usado por setores operacionais da polícia, como o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. Por sete anos não houve registro de sobra da verba no Sistema de Gerenciamento da Execução orçamentária (Sigeo) - sacavam-se R$ 30 mil, por exemplo, e gastavam-se R$ 30 mil. A falta de troco pode ser constatada nos processos do TCE, acessados pelo Estado. Os saques do dinheiro de operações são efetuados dias depois de o depósito da verba ser efetuado nas contas correntes 13-000485-6, da Secretaria da Segurança, e 13-000181-3, do Demacro.