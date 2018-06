Segurança morre em emboscada após festa Dez homens que atuaram como seguranças em uma festa na zona rural de São José dos Campos, interior de São Paulo, foram vítimas de uma emboscada na manhã de ontem. Diego Adélio Conceição, de 22 anos, foi ferido com gravidade e morreu no início da noite. Um outro segurança, menor de idade, pode ficar paraplégico. O caso aconteceu por volta das 6h30, quando os trabalhadores retornavam para as casas. O crime teria sido cometido por vingança, pois os seguranças expulsaram dois homens da festa. Até a noite de ontem, ninguém foi preso.