Seguranças acusados de matar criança são presos na Bahia

A polícia da Bahia prende dois seguranças da rede de supermercados Extra, Carlos Moreira e Dilton Nascimento, acusados de matar o menino de 11 anos, Iuri Silva, com um tiro de revólver no ouvido esquerdo. O crime aconteceu em maio de 2006. Segundo a delegada de polícia Inalda Cavalcanti, responsável pelas investigações, a criança foi seqüestrada no bairro do Imbuí, próximo a uma das lojas do Extra, localizada na Avenida Paralela, a mais movimentada de Salvador. Moreira, que é evangélico, negou a autoria do crime. O corpo da criança foi encontrado em um terreno baldio com acesso pela rodovia BA-256, que liga Salvador ao Centro Industrial de Aratu (CIA). A polícia apurou que os seguranças atribuíam a Iuri pequenos furtos no supermercado. A mãe de Iuri, a diarista Solange Pereira, já não acreditava no resultado da investigação. Ela havia perdido o mais velho dos seis filhos em circunstâncias semelhantes. Cléber foi assassinado no bairro da Boca do Rio em maio de 2004.