Seguranças são baleados na porta de casa de shows na zona leste

Ricardo Valota e Bruno Lupion, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três seguranças foram baleados, por volta das 2h15 desta sexta-feira, 21, em frente à casa de shows Arena Sertaneja, que funciona em um galpão de grande porte na avenida Assis Ribeiro, na Vila Silvia, região de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo.

Os tiros, segundo as primeiras informações apuradas pela polícia, foram disparados por um grupo de clientes - dois homens e duas mulheres - que deixava o local. Os atiradores fugiram. Os três seguranças foram levados para o Hospital Doutor Alípio Correa Neto, em Ermelino Matarazzo, onde um deles morreu.

Até as 3h45, não se sabia ainda o motivo do tiroteio. O caso está sendo registrado no 24º Distrito Policial, da Ponte Rasa. Ninguém foi detido até o momento.