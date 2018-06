Seguranças são suspeitos de agredir adolescentes em shopping de Aracaju

SÃO PAULO - A Polícia Civil de Sergipe investiga se dois adolescentes foram agredidos por seguranças de um shopping em Aracaju, no último sábado. Os jovens deixavam o estabelecimento, quando foram ameaçados por outros dois homens que teriam tentado roubar a corrente que uma das vítimas levava no pescoço. A confusão começou no estacionamento do shopping. Os adolescentes iniciaram uma briga e dois seguranças do shopping chegaram ao local. Os supostos assaltantes fugiram e a dupla que havia deixado o shopping foi agredida com socos e pontapés pelos seguranças.

As vítimas relataram que foram levadas para uma área destinada a descarga de caminhões do shopping, onde as agressões continuaram. Eles também teriam levado pauladas e um dos jovens afirma que teve o pescoço pisado por um segurança.

A delegacia de plantão da região registrou um boletim de ocorrência e ouviu os adolescentes. Segundo a Secretaria de Segurança, os seguranças prestarão depoimento ainda nesta semana. Os outros jovens apontados como assaltantes ainda não foram identificados.

Os jovens agredidos deverão comparecer nesta segunda-feira, 22, no Comando da Polícia Militar, para tentar identificar se um PM participou da agressão. Ninguém foi preso. O caso é investigado pela 1ª DP Metropolitana de Aracaju.