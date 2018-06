Seguro deve beneficiar 393 mil agricultores A Secretaria da Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário iniciou na sexta-feira o pagamento do benefício do programa Garantia-Safra 2009/2010. Serão contemplados 393.849 agricultores familiares de 351 municípios da Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. O montante de pagamentos chega a R$ 59 milhões. Cada agricultor receberá quatro parcelas de R$150.