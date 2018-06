Seis adolescentes fogem de unidade do Casa na Grande SP Seis menores fugiram do Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Casa) - antiga Fundação Estadual para o Bem Estar do Menor (Febem) - de Franco da Rocha, na Grande SP. A fuga aconteceu por volta das 22h30 deste domingo. Segundo policiais militares do 26º Batalhão, o policiamento foi reforçado na Estrada do Governo, no bairro de Pouso Alegre, onde fica a unidade, mas até as 2 horas da madrugada desta segunda-feira nenhum dos foragidos havia sido recapturado. Os adolescente ganharam a rua após escalarem um dos muros usando as chamadas "terezas" - cordas feitas com lençóis entrelaçados. Segundo a assessoria de imprensa do Casa, dez menores eram conduzidos do pátio para seus quartos quanto o grupo conseguiu dominar cinco funcionários.