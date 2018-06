Seis agentes penitenciários são indiciados por fuga em Bangu

Seis agentes penitenciários foram indiciados pela participação na fuga do ex-policial militar Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, ocorrida no último dia 28 no presídio de segurança máxima Bangu 8, no Rio. Veja também: Divulgado retrato de suspeitos de participar da fuga do Batman Câmeras de Bangu 8 estavam desligadas, diz secretário Seis acusados de integrar 'Liga da Justiça' são transferidos Diretor de Bangu 8 é exonerado depois da fuga miliciano Batman é acusado de integrar a milícia Liga da Justiça, que atua na zona oeste da cidade. Segundo a Polícia Civil, Ronaldo da Silva Freitas, Dagmauro Nascimento das Mercês, Ezequiel Galliza Simões, Rogério Bogado La Rubia, Romel Correa Ribeiro e Carlos Eduardo Pedrosa Vital, tiveram a prisão preventiva pedida à Justiça, pelo titular da 34ª DP, de Bangu, delegado Gilberto Dias. O delegado também instaurou inquérito para apurar o envolvimento de outros dois executores da ação, do diretor de Bangu 8, Luiz Henrique Ferreira Burgos, além de outros agentes no caso.