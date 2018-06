Seis bairros de São Bernardo ficam sem água na terça-feira

Seis bairros da região de Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, vão ficar sem água na terça-feira, 3, por conta de obras do Rodoanel. Para que as obras do Rodoanel possam continuar, será necessário que a Sabesp remaneje um trecho da adutora que abastece os bairros de Riacho Grande, Estoril, Parque Rio Grande, Jardim Tupã, Jardim Yara Praia e Jardim Boa Vista. Equipes da Sabesp estarão no local acompanhando todo o trabalho, que acontecerá na altura do km 28 da Rodovia Anchieta, das 6 horas às 16 horas. A Sabesp pede aos moradores da região para que utilizem racionalmente a água armazenada nas caixas residenciais, evitando, assim, o desperdício. Os casos de emergência serão atendidos pela Central 195, que funciona durante 24 horas e tem ligação gratuita.