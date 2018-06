Seis entre os oito Estados mais violentos do país estão no Nordeste

SÃO PAULO - Mesmo com aumento de investimentos na área de segurança pública, estados nordestinos não estão conseguindo reduzir as taxas de homicídios. Seis entre os oito estados mais violentos estão na região. Alagoas (68 por 100 mil habitantes), Paraíba (38) e Pernambuco (36) estão nas primeiras colocações. Sergipe (33) é o quinto, à frente de Rondônia (35). Bahia é o sétimo (31), atrás do Pará.

Apesar da piora do quadro em Sergipe, o Estado teve o maior aumento global (48,36%) nos gastos com segurança no ano passado em relação ao anterior. Pernambuco aumentou 16,65%, Paraíba 2,51% e Bahia 0,48%.