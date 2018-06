Seis jovens são mortos em chacina no Pará

Seis pessoas de uma mesma família foram assassinadas por volta das 4h30 da manhã deste sábado, 27, no bairro Novo Horizonte, em Santa Isabel do Pará, na região nordeste do Pará. Uma adolescente ficou ferida e foi hospitalizada, e outras três pessoas - entre elas, uma criança - foram poupadas.

De acordo com testemunhas, cinco homens encapuzados teriam invadido a casa onde estavam as vítimas pelos fundos e começado a atirar. A Polícia Civil acredita que se trata de uma execução, já que nada foi roubado do local. Ana Maria Moraes, 28 anos, Francisco Moraes, 20 anos, Emerson Moraes, 18 anos, uma adolescente de 16 anos e o companheiro dela, de 18 anos, e um adolescente de 17 anos são as vítimas fatais.

Nidene Cristiane Moraes, 18 anos, conseguiu escapar, mas foi hospitalizada com ferimentos. Os sobreviventes da chacina estão prestando depoimento à delegada Silvia Tavares, da Divisão de Homicídios da Polícia Civil.