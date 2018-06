Seis morrem em acidente no Paraná

Pelo menos seis pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas em uma colisão frontal, envolvendo um ônibus e um carro (Golf) na manhã deste sábado, 1, na BR 277, entre Cascavel e Ibema, no oeste do Paraná. Com a batida, o ônibus, que transportava 37 passageiros de Santa Catarina, pegou fogo. Algumas vítimas morreram carbonizadas. O acidente aconteceu por volta das 6h30, próximo ao KM 566 da BR 277, segundo a Polícia Rodoviária Federal de Cascavel. De acordo com testemunhas, o motorista do Golf, Luiz Fernando de Ângelo, estaria dirigindo na contra-mão e com as luzes do carro apagadas. Ele morreu no local. Até o final da manhã, o Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel identificou apenas os corpos do motorista do Golf e do passageiro do coletivo, Nelson Rudnick. O passageiro estava na frente do ônibus e foi arremessado no momento do impacto. Rudnick era esposo da guia da excursão, que vinha de Joinville para Foz do Iguaçu. O ônibus de turismo pertence à empresa Catarinão Transporte e Turismo Ltda, de Balneário Camboriú (SC). O coletivo era conduzido por Ênio Fritsch. Ele estaria entre os feridos. Os socorristas da Rodovia das Cataratas e do Siate, do Corpo de Bombeiros de Cascavel, prestaram os primeiros atendimentos às vítimas no local. Em seguida, elas seguiram em ambulâncias para os hospitais Nossa Senhora da Salete, Universitário e Posto de Atendimento Continuado (PAC), em Cascavel. De acordo com informações dos hospitais, pelo menos cinco vítimas estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e correm riscos de morte em razão da gravidade das lesões e queimaduras. O tráfego na rodovia, que liga o Oeste a Curitiba, foi liberado por volta das 9 horas deste sábado.