Seis morrem em assalto a banco Seis pessoas morreram ontem à tarde durante assalto a uma agência do Bradesco de Acopiara, região do Maciço do Baturité, a 84 quilômetros de Fortaleza. Houve reação policial e, na troca de tiros, morreram o subtenente Wagner Gomes Timóteo, o cabo José Tadeu Guimarães e o soldado Júlio Gilbran. Os três pertenciam ao destacamento local da Polícia Militar. Também morreram o mototaxista conhecido por Chico Louro e o vendedor de peixes identificado apenas por Edmilson, que estavam na calçada. Um dos assaltantes também foi morto. O resto do bando conseguiu fugir com quantia de dinheiro não informada. De acordo com testemunhas, cerca de dez homens participaram do assalto. Com revólveres, escopetas e pistolas, eles invadiram a agência por volta das 13 horas, rendendo vigilantes, funcionários e clientes. O gerente conseguiu acionar o alarme, o que chamou os policiais militares. Os outros assaltantes teriam seguido, conforme informações repassadas à polícia por moradores, para o município de Capistrano, que fica vizinho à cidade de Acopiara. Até o início da noite, os bandidos não tinham sido localizados.