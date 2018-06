Seis morrem em chacina na região metropolitana de BH

A Polícia Militar encontrou na manhã desta terça-feira, 29, seis corpos carbonizados em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Os rapazes, aparentando entre 17 e 22 anos, estavam com as mãos amarradas para trás e os corpos tinham marcas de tiros, facadas, machadadas e pedradas. A PM acredita que os assassinatos tenham acontecido por volta das 4 horas desta terça. Segundo as primeiras informações da polícia, os corpos estavam próximos a um acampamento de ciganos, na Rua Santo Antônio. A suspeita é de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas. (com Solange Spigliatti, do estadao.com.br)