Seis ônibus são incendiados no Acre em retaliação a confrontos

SÃO PAULO - Seis ônibus foram queimados no Acre entre a tarde desta terça-feira, 14, e a madrugada desta quarta-feira, 15. Informações preliminares indicam que os ataques aconteceram em retaliação a um confronto entre policiais e criminosos em Rio Branco na última segunda-feira, 13.

Depois de uma paralisação de quase uma hora, os ônibus voltaram a circular normalmente na capital acreana, com escolta policial, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Não há previsão para a retirada do apoio da Polícia Militar.

Ataques. O primeiro coletivo foi queimado por volta das 19h30 no horário local (22h30 de Brasília) desta terça-feira, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco. Durante a noite, outros três ônibus foram incendiados nos bairros Taquari, Jequitibá e Ilson Ribeiro, na capital, e outro no distrito de Campinas, na zona rural do município de Senador Guiomard.

Por volta das 6h15 desta quarta-feira (9h15 de Brasília), após o registro da sexta ocorrência no bairro de Belo Jardim, em Rio Branco, os motoristas retornaram aos terminais e paralisaram os serviços por 45 minutos. As viagens foram retomadas às 7 horas somente após a Polícia Militar ser acionada.

O policiamento também foi reforçado nos principais terminais de ônibus de Rio Branco, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

A secretaria realiza uma entrevista coletiva nesta manhã para apresentar o levantamento de todas as ocorrências, informar os motivos e divulgar as medidas que serão tomadas para combater a onda de ataques.