Seis pessoas ficam feridas em acidente de carro no litoral do Paraná

Seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente em Pontal do Paraná, no litoral do estado, na tarde desta sexta-feira, 30. Dois carros de Colombo, no Paraná, se chocaram e capotaram no quilômetro 78 da PR 412 por volta das 17h.

Duas crianças, uma de 4 e outra de 12 anos, e um homem de 26 anos tiveram ferimentos graves e foram removidos pelo helicóptero de resgate ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Outro rapaz de 26 anos e duas mulheres de 21 e 24 anos tiverem ferimentos com menor gravidade e foram encaminhados a um pronto socorro da região de ambulância.