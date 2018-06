Seis pessoas são baleadas em tiroteio na Baixada Fluminense

RIO - Seis pessoas foram baleadas durante um tiroteio na Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no fim da noite dessa quarta-feira, 26. Entre os feridos estão dois PMs e quatro pessoas que estavam em dois ônibus que passavam pelo local no momento do confronto.

A confusão ocorreu na altura da Favela Parque das Missões, controlada por traficantes de drogas. O trânsito estava engarrafado, e os dois PMs ligaram a sirene da viatura para abrir caminho. Os criminosos, que estavam num carro branco também preso no congestionamento, pensaram que seriam abordados pelos PMs, e abriram fogo. Os dois policiais foram baleados: um na cabeça, e o outro na coluna cervical.

Outras quatro pessoas que estavam em dois ônibus também ficaram feridas: dois passageiros, um motorista e um cobrador foram atingidos de raspão. A viatura da PM e os dois ônibus ficaram com diversas marcas de tiros de fuzil.

Depois do ataque, os atiradores abandonaram o carro onde estavam, e fugiram a pé.

O policial que foi atingido na coluna conseguiu dirigir até o Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, às margens da Washington Luís, em Caxias. O colega atingido na cabeça estava desacordado. Os dois receberam os primeiros socorros e depois foram encaminhados ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, Caxias, onde permanecem internados.

O caso foi registrado na 59ª Delegacia de Polícia (Centro de Caxias).