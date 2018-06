Seis pessoas são mortas em assentamento no interior de Pernambuco

Julia Baptista, da Central de Notícias

SÃO PAULO- Seis pessoas foram mortas em um assentamento na zona rural de Floresta, cidade localizada a 433 km de Recife, em Pernambuco. Não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime.

Entre as vítimas, estão uma criança de quatro anos, jovens de 18, 21 e 14 anos e um homem de 43 anos. Eles estavam em uma casa do assentamento Caldeirão do Periquito, localizado próximo ao acesso da rodovia PE 370.

Segundo a polícia civil, quatro pessoas foram executadas em cima da cama onde estavam amarradas. As outras duas foram executadas no chão. A polícia apura as causas da chacina.