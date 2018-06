Seis pessoas são presas em operação contra o trafico de drogas no RS

SÃO PAULO - A Polícia Civil prendeu seis pessoas durante uma operação contra o tráfico de drogas na cidade de Palmares do Sul, na manhã desta sexta-feira, 22. Também foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e apreendidos um carro, uma motocicleta e dinheiro.

A ação contou com 75 policiais civis e militares em 23 viaturas, além do canil da PM. A operação contou ainda com o apoio do Grupamento de Operações Especiais (GOE). A Operação Agreste foi coordenada pelo Delegado da DP de Palmares do Sul.

Os agentes chegaram até os suspeitos após seis meses de investigação. Durante este tempo, sete pessoas foram presas, sendo cinco em flagrante e duas por mandado de prisão cautelar.