Seis pessoas são presas por tráfico interestadual de drogas em Minas

SÃO PAULO - Seis pessoas foram presas nesta quinta-feira, 18, suspeitas de integrar uma quadrilha de tráfico interestadual de drogas em Minas. Segundo a Polícia Civil, entre os presos está um suspeito de determinar o toque de recolher e queima de ônibus no bairro Confisco, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, em maio deste ano.

A quadrilha de traficantes distribuía entorpecentes adquiridos na cidade de Foz do Iguaçu, no oeste paranaense, para os bairros Confisco, em Contagem, São Benedito, em Santa Luzia, e na cidade de Betim. A líder da quadrilha também é apontada como a principal fornecedora de crack na Avenida Afonso Pena, na no centro de Belo Horizonte.

A polícia afirma que a quadrilha transportava 30 quilos de crack por vez e acondicionava a droga em compartimentos camuflados dos veículos. A malha viária usada por eles era conhecida como Rota Caipira e cruzava os estados do Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Foram apreendidos 25 quilos de crack, ácido bórico, cetona veículos e motocicletas.